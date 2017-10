Death Stranding - Skript noch nicht fertig, Hideo Kojima arbeitet noch an der Story

Death Stranding könnte ein gutes Stück später erscheinen, als von vielen erhofft. Zwar spricht Chef-Entwickler Hideo Kojima ausgesprochen gerne und häufig über sein neues Projekt. Entgegen vorheriger Aussagen von Sony scheint scheint die Entwicklung dabei allerdings noch nicht sonderlich weit gekommen zu sein.

Wie der Metal Gear Solid-Schöpfer auf Twitter durchblicken lässt, arbeitet er nämlich derzeit noch immer am Skript.

Daraus lässt sich schließen, dass Kojima immer noch am Kernkonzept von Death Stranding feilt und die Vollproduktion noch nicht eingeläutet werden konnte. Folglich müssten wir uns also noch eine ganze Weile gedulden, bis wir den Titel spielen dürfen.

By watching this mountain probably not going to visit in my life but I see it everyday and writing the script. pic.twitter.com/qb7r2H0FrQ