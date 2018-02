Death Stranding - The Last of Us- & Days Gone-Schauspieler offenbar mit an Bord

Death Stranding könnte ein wirklich großes Ding werden. Immerhin stammt das heiß erwartete PS4-Spiel vom Schöpfer der Metal Gear Solid-Reihe (auch wenn Hideo Kojima mit Metal Gear: Survive nichts mehr zu tun hat). Außerdem kann das Projekt mit einer unglaublich prominenten Besetzung aufwarten: Neben Mads Mikkelsen und Norman Reedus war in den ersten Trailern auch schon Guillermo del Toro zu sehen. Jetzt gesellen sich zu dem illustren Cast offenbar auch noch Troy Baker (The Last of Us 1 & 2) und Emily O'Brien (Days Gone, Dishonored: Death of the Outsider).

Emily O'Brien hat den Post schon wieder gelöscht

Emily O'Brien ist beileibe kein unbeschriebenes Blatt mehr, wenn es um Videospiele geht. Die Schauspielerin und Sprecherin war unter anderem bereits an Telltales Batman- und Guardians of the Galaxy-Spielen beteiligt, außerdem hat sie auch an Days Gone und Dishonored: Death of the Outsider mitgewirkt. Die frohe Botschaft, dass sie sich in Death Stranding ebenfalls die Ehre gibt, verkündete Emily O'Brien via Instagram. Auf einem Foto war sie neben Norman Reedus und Troy Baker zu sehen, der Beitrag wurde mittlerweile wieder entfernt. Unter dem Bild stand jedenfalls:

"Ich bin geehrt, zusammen mit diesen beiden tollen Typen an Hideo Kojimas neuem Projekt Death Stranding zu arbeiten."

Troy Baker anscheinend noch nicht bestätigt

Das Foto mit Troy Baker ist mittlerweile wieder von Instagram verschwunden, aber es scheint einigermaßen sicher zu sein, dass Emily O'Brien bei Death Stranding mitmischt. Hideo Kojima hat mehrere Bilder geteilt, die die Schauspielerin in voller Motion Capturing-Montur zeigen und die auch mit den entsprechenden Hashtags versehen sind.

Zu Troy Baker lässt sich aktuell nichts Derartiges finden, es besteht also die Möglichkeit, dass sein Mitwirken an Death Stranding noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. Troy Baker kennt ihr wahrscheinlich als Joel aus The Last of Us, Talion in Mittelerde: Schatten des Krieges oder Sam Drake in Uncharted 4 sowie The Lost Legacy.

