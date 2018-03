Defiance 2050 - MMO-Shooter Defiance kehrt auf PS4 & Xbox One runderneuert zurück

Defiance feiert eine Rückkehr, und zwar in einer Generalüberholung namens Defiance 2050. Der ursprüngliche Free to Play-Titel erschien eigentlich schon 2013, verlor jedoch dank starker Konkurrenz wie Destiny immer weiter an Bedeutung.

Besonders nachdem auch die TV-Serie, die die Welt des postapokalyptischen MMO-Shooters ergänzte, nach drei Staffeln eingestampft wurde. Entwickler Trion Worlds unterstützt das Spiel zwar immer noch, aber die Server blieben zuletzt mit rund 300 bis 400 Spieler recht leer.

Nun will das Team mit Defiance 2050 gleichermaßen neue und alte Spieler ansprechen. Dafür wurde die Grafik aufgebohrt, höhere Auflösung und eine verbesserte Framerate sollen sowohl PC- als auch Xbox-One und PS4-Spieler zufrieden stellen.

Die Macher versprechen, dass es jedoch kein einfaches Remaster mit aufgehübschter Optik sein wird. Wie der Titel bereits andeutet, spielt Defiance 2050 vier Jahre nach den Ereignissen des ursprünglichen Defiance. Zu den weiteren Neuerungen gehören:

Größere Schlachten mit mehr Spielern

Neues Klassensystem

Neues Fortschrittsystem

Überarbeitetes Item-System

Belohnungen für Defiance-Spieler

Aufgrund einiger tiefgreifender Änderungen können Charakter und Items von Defiance zu Defiance 2050 nicht übertragen werden. Langjährige Defiance-Jünger können sich jedoch auf das Valor-Programm freuen. Dieses schenkt ihnen einzigartige Titel sowie weitere Ingame-Belohnungen.

Anders als der Vorgänger startet Defiance 2050 direkt als Free to Play-Spiel. Mikrotransaktionen sollen sich jedoch auf rein kosmetische Items beschränken und nicht die Stärke der Charaktere beeinflussen.

Geplanter Release für die Neuveröffentlichung ist der Sommer 2018. Wer vorher reinschnuppern will, kann sich auf der offiziellen Webseite für die geschlossene Beta anmelden. Am Freitag, dem 2. März 2018 um 19:30 Uhr wird auf Twitch außerdem ein Livestream der Entwickler stattfinden.