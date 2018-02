Heute, am 28. Februar 2018, hat das letzte Stündlein für Demon's Souls geschlagen - zumindest für die Server des bockschweren PS3-Exclusives. Das bestätigte gestern der Publisher Atlus, der das Spiel in den USA vertrieben hat, auf dem offiziellen Twitter-Account von Dark Souls.

After 9 years of reoccurring deaths and frustrations, but just as many triumphs of dedication, Demon's Souls online servers will terminate on February 28, 2018. Play online one last time, and share with us your best Demon's Souls moment! pic.twitter.com/knIgmXLqFW