Destiny - Was bisher geschah: Die Story bis Destiny 2

Zu Beginn von Destiny 2 liegt der Turm in Trümmern. Die letzte Stadt, der Reisende, alles vernichtet - als Hüter stehen wir ohne das Licht plötzlich vor dem Nichts. Was Spieler des ersten Teils nach Hunderten von Stunden in der Welt von Destiny mitten ins Herz trifft, könnte Neueinsteiger nicht kälter lassen. Wo bin ich hier überhaupt? Und wer sind diese Leute?

Damit ihr ohne Probleme mit Destiny 2 ins Universum einsteigen könnt, fassen wir hier in unserem Story-Special die gesamte Handlung von Destiny zusammen. Die Geschichte des Hauptspiels und aller Addons wird erklärt, ebenso wie die Hintergründe rund um das Goldene Zeitalter.

Allerdings sollte man sich als Neueinsteiger darüber klar werden, dass Destiny zwar durchaus eine interessante Geschichte bietet, die aber oft nur angedeutet wird. Viele Details mussten sich die Fans mühsam zusammenstückeln. Einige zentrale Fragen - etwa über die Herkunft des Travelers und der Dunkelheit - lässt Bungie sogar vollkommen unbeantwortet, daher können auch wir eure Neugier in diesem Story Guide nur zu Teilen befriedigen.

Zudem haut uns Destiny einen ganzen Haufen Alienrassen, Planeten und dunkle Mächte um die Ohren. Das Gewirr aus Namen und Orten kann schnell einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wenn man vieles zunächst nicht versteht: Erstens werden die Zusammenhänge beim Spielen klarer und zweitens ist die Story unerheblich dafür, Spaß in Destiny 2 zu haben - hier steht das Gameplay, sei es im Koop oder allein, klar im Vordergrund.

Die Vorgeschichte

Die Geschichte von Destiny baut darauf auf, dass der Reisende (auf Englisch Traveler) unvermittelt in unserem Sonnensystem auftaucht. Das kugelförmige Wesen lässt sich bei uns nieder, macht die anderen Planeten durch Terraforming bewohnbar und teilt seine fortschrittliche Technologie mit den Menschen. Die kolonialisieren daraufhin weitere Himmelskörper und erleben eine Zeit des Wohlstandes, das Goldene Zeitalter.

Der Traveler schaut aber nicht aus Spaß vorbei, sondern ist auf der Flucht vor einer mysteriösen bösartigen Macht, der Dunkelheit. In unserem System holt Dunkelheit den Reisenden ein und vernichtet ihn fast. Schwer verwundet schleppt er sich zur Erde. Dort entsteht eine Schutzzone rund um die letzte Stadt der Menschheit und den Turm. Diese Gebiete dienen den Menschen als letzte Bastion.

Da die Menschheit im Zuge des Kampfes fast ausgelöscht wird, erschafft der Reisende zudem eine Verteidigungsmöglichkeit für sie: Die Geister. Kleine KI-Drohnen, die gefallene Krieger wieder zum Leben erwecken und Hüter aus ihnen machen - unsterbliche Kämpfer mit besonderen Kräften.