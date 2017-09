Destiny 2 - US-Stars erhalten Waffen-Modelle & Requisiten als Dankeschön

Destiny 2 ist da. Während sich die Fans in die ersten Endgame-Aktivitäten stürzen, bedanken sich die Entwickler Bungie bei den Mitwirkenden. Der Cayde-6-Sprecher Nathan Fillion (Firefly, Serenity) darf sich zum Beispiel über eine wirklich beeindruckende Waffen-Requisite freuen. Das Modell stammt von Impact Props und gehört zu einem Geschenk von Bungie an den Voice Actor.

Ace of Spades and display, created for voice actor @NathanFillion. 14 parts. Roguish. Magnificent to make. pic.twitter.com/hciYUKu5K2 — Impact Props (@ImpactProps) September 14, 2017

Mehr: Destiny 2 im Test - Eine versöhnliche Fortsetzung?

Aber auch Lance Reddick (Zavala) wurde mit einer Requisite von Impact Props samt persönlicher Widmung bedacht:

Zavala's titan Mark and display, made for voice actor @lancereddick. Making this was so much fun and such a pleasure. pic.twitter.com/ydlTCd6miH — Impact Props (@ImpactProps) September 12, 2017

Genau wie Bill Nighy (The Speaker):

The Speaker's mask and display, made for voice actor Bill Nighy. I've wanted to make one of these since Y1, so ??

Good luck today guardians. pic.twitter.com/aSTEwMNGdM — Impact Props (@ImpactProps) September 13, 2017

Auf dem Instagram-Profil von Eric Newgard beziehungsweise Impact Props finden sich noch sehr viel mehr sehenswerte Arbeiten.

The Destiny 2 Experience at PAX. Come and see. A post shared by Eric Newgard (@tsaboc) on Sep 1, 2017 at 11:42am PDT

Mehr: Destiny 2 - Xur am 15.09.: Wo ist er zu finden, was hat er dabei?