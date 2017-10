In Destiny 2 startet heute das Eisenbanner-Event. Es bringt auch eine neue PvP-Map namens Distant Shore mit sich, die nach Abschluss des Events in allen Playlisten verfügbar sein soll.

Außerdem gibt Bungies Community-Manager bekannt, dass sich der Prestige-Leviathan-Raid verschiebt: Statt wie ursprünglich geplant am 10. Oktober soll der Presitge-Raid jetzt am 18. Oktober 2017 ausgerollt werden.

Tomorrow, we’re adding a PVP map to Destiny 2 with Iron Banner. Distant Shore will be available in all playlists when the event ends. pic.twitter.com/oxcvts7Lkv