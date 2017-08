Destiny 2 - Trophy-Leak verrät Details zum ersten Raid

Auf der Seite Exophase ist bereits einige Tage vor dem Release von Destiny 2 die Liste der PS4-Trophäen aufgetaucht, die ein paar Details zum ersten Raid des Shooters verrät.

Demnach könnt ihr eine Gold-Trophäe namens "Belly of the Beast" ergattern, für die ihr den "Leviathan"-Raid meistern müsst. Interessant dabei ist, dass eine Entität namens Leviathan bereits in den Grimoire-Karten des Vorgängers thematisiert wird.

Mehr zu Destiny 2: Bungie spricht über das Loot-System und die Geschichte

Darin wird Leviathan als Verbündeter des Reisenden beschrieben - und da das Licht im Fokus der Story von Destiny 2 steht, könnte auch Leviathan eine größere Rolle spielen. Spielen wir vielleicht sogar im Inneren dieser Kreatur? Lassen wir uns überraschen.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PS4 und Xbox One.