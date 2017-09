Destiny 2 - Der Leviathan-Raid ist nach dem wöchentlichen Reset nicht mehr derselbe

Destiny 2 lockt jede Woche mit unterschiedlichen Aktivitäten und Möglichkeiten, neue Ausrüstung zu ergattern. Der Weekly Reset vom 19. September hat allerdings nicht nur einen neuen Dämmerungs-Strike, neue Meditationen und derlei mehr gebracht: Auch der Leviathan-Raid hat sich verändert – eine kleine, aber bemerkenswerte Neuerung.

Offenbar bleiben die Raids in Destiny 2 nicht so statisch, wie sie es im Original-Destiny noch waren. Sie können sich anscheinend nachträglich noch verändern. Beim Leviathan-Raid beschränkt sich das allerdings auf eine neue Reihenfolge, in der wir die Herausforderungen abschließen müssen.

Jetzt gilt es, zuerst die Lustgärten zu absolvieren, dann kommt The Gauntlet und anschließend die königlichen Pools. Sonst ändert sich aber wohl nichts, die Voraussetzungen für die einzelnen Herausforderungen bleiben offenbar ebenfalls dieselben. Spannend wird, ob sich Raids in Zukunft womöglich noch stärker verändern.

Was glaubt ihr und welche Änderungen wünscht ihr euch?