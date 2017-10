Destiny 2 - Server heute offline: Wartungsarbeiten am 19.10.

Bungie hat angekündigt, dass heute erneut Wartungsarbeiten an den Destiny 2-Servern stattfinden werden. Diese starten hierzulande um 17 Uhr und werden bis 21 Uhr andauern. Ab 17 Uhr könnt ihr euch also nicht mehr in Destiny 2 einloggen. Wer um 18 Uhr noch online ist, wird auf den Titel-Bildschirm umgeleitet.

Wie immer bei solchen Updates, sind die Zeiten vermutlich nicht ganz genau. Es könnte also auch etwas kürzer, oder länger dauern.

Mehr: Destiny 2 - Monty Python-Emote lässt Spieler durch Wände glitchen & Bungie entfernt es

Die Wartungsarbeiten dienen als Vorbereitung auf das Update 1.0.3.5. Was sich dadurch genau ändern wird, ist nicht bekannt. Wünschenswert wäre ein bereits angekündigter Fix für den Raid-Exploit, oder die Behebung eines Bugs im Prestige-Dämmerungsstrike von Exodus-Absturz. Bungie musste aufgrund dessen diese Woche den Nightfall ändern.

Die offiziellen Patch-Notes will Bungie erst veröffentlichen, wenn das Update zum Download bereit steht.

Mehr: Destiny 2 - Weekly Reset: Nightfall, Flashpoint & Co. am 17.10.