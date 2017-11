Destiny 2 - Erste Hüter schaffen die Raid Challenge, das sind die Voraussetzungen

Bis der erste große Destiny 2-DLC Curse of Osiris erscheint, dauert es noch eine Weile. Die Zeit bis dahin können wir uns unter anderem mit dem neuen Challenge-Modus vertreiben. Diese Herausforderungen innerhalb des Leviathan-Raids winken mit jeder Menge Loot und lohnen sich daher natürlich erst recht in der Prestige-Version. Worin genau die Challenge besteht und wie diese erfüllt werden kann, musste von den Hütern selbst herausgefunden werden – und selbstverständlich sind die ersten Gameplay-Videos dazu bereits online.

Mehr: Destiny 2 - Xur: Standort & Inventar am 3.11.

Die erste Herausforderung findet in den Königlichen Bädern statt und besteht im Endeffekt darin, neun Lampen im Pool-Raum zu zerstören. Das geht allerdings erst, wenn die Schilde unten sind, was wiederum voraussetzt, dass ihr euch mit eurem Fireteam auf die unterschiedlichen Räume verteilt. Wer sich im Pool befindet, darf diesen auf keinen Fall verlassen und noch nicht einmal kurz hochspringen, um zu zielen. Wie genau das alles vonstatten geht, könnt ihr euch im unten eingebundenen Video ansehen.

Mehr: Destiny 2 - Curse of Osiris beinhaltet exklusive Map "Wormhaven" für PS4

Laut den Hütern, die sie bereits geschafft haben, soll die Challenge zumindest im normalen Raid-Modus keine allzu schwierige Herausforderung darstellen. In der Prestige-Version sieht das Ganze allerdings wohl schon deutlich anders aus. Allgemein wird empfohlen, die eigene Strategie zunächst in der Standardversion auszuprobieren. So könnte das dann aussehen:

Habt ihr die Herausforderung bereits geschafft?