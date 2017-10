Destiny 2 - Clan tauber Hüter schafft zum ersten Mal den Raid

In Destiny 2 müssen wir miteinander kommunizieren, wenn wir den Leviathan-Raidboss Calus besiegen wollen. Was sich für taube und stumme Spieler natürlich schwieriger gestaltet als für den Rest. Insbesondere bei der Suche nach Team-Mitgliedern fällt das ins Gewicht, weil taube Hüter dort in der Regel als "ohne Mikrofon" angezeigt werden und viele dann von vornherein ablehnen, mit Dir zu spielen, weil vermeintlich nicht kommuniziert werden kann.

Nur, dass das eben doch geht, wie der Clan DESTINYERRORALWAYSFAMOUS [DEAF] beweist, der ausschließlich aus tauben Hütern besteht – und Calus bereits den Garaus gemacht hat. (via Reddit)

Zur Kommunikation nutzen die tauben Spieler die Anwendung Glide, um sich kurze Textnachrichten hin- und herzuschicken. So kann ein Team-Mitglied den anderen zum Beispiel per Chat-Nachricht mitteilen, welches Symbol auf Calus' Stirn zu sehen ist. Im Clan befinden sich aktuell 12 Hüter und der letzte Raid-Anlauf der Truppe wurde sogar live via Mixer gestreamt.

Erst vor Kurzem hatte die Meldung rund um einen stummen Destiny-Fan für Aufmerksamkeit gesorgt. Ihm hatte ein Reddit-Post dabei geholfen, Mitstreiter zu finden, um den ersten Dämmerungs-Strike zu absolvieren.

