Destiny 2 soll neue Spieler anlocken und trotzdem Veteranen gefallen.

Destiny 2 soll nicht nur ein Spiel für erfahrene Destiny-Veteranen werden, sondern gleichzeitig neue Spieler anlocken. Die geplante Einsteigerfreundlichkeit des Shooter-MMOs von Bungie soll laut dem Entwickler allerdings auch gut für bestehende Fans der Reihe sein.

Im Gespräch mit Gamespot sagt Project Lead Mark Noseworthy:

"Was gut für neue Spieler ist, ist fast nie schlecht für jemanden, der zurückkehrt. Letztendlich ist Destiny ein soziales Spiel – du kannst alleine spielen, kannst die reichhaltige Story spielen und eine großartige Zeit allein haben. Aber das, was Destiny wirklich besonders macht, ist die Anwesenheit anderer Menschen. Je mehr Menschen Destiny spielen, desto besonderer kann es sein."

Weiter erklärt er:

"Indem wir neue Spieler in die Welt einführen und ihnen all die neuen Mechaniken des Spiels zeigen, ist es auch gut für wiederkehrende Spieler, die denken 'Ich kenne all diese Dinge, ihr braucht mir nichts erklären', weil es bedeutet, dass sie andere Spieler haben, die ebenfalls an Board kommen."

Allerdings werden nicht alle Dinge so sein wie ihr sie aus Destiny kennt. Selbst Veteranen des Sci-Fi-Shooters werden laut Noseworthy feststellen, dass sich einige bekannte Systeme in Destiny 2 verändert haben. Er fügt außerdem hinzu, dass Bungie es durchaus anerkennen wird, wenn Spieler viel Zeit mit dem Vorgänger verbracht haben.

"Es ist uns wirklich wichtig Spieler wissen zu lassen, dass wir uns erinnern. Wir erinnern uns daran, was ihr getan habt und mit wem ihr es getan habt. Also haben wir etwas Besonderes für euch geplant."

Was er damit meint, wollte er noch nicht verraten, also müssen sich alle erfahrenen Destiny-Spieler noch etwas gedulden, wenn es um Belohnungen in Destiny 2 geht.

Letzte Woche gab es im Rahmen eines Livestream-Events jede Menge neue Informationen zu Destiny 2 sowie erstes Gameplay zu Bungies neuem Shooter-MMO. Hier findet ihr alle neuen Infos zu Gameplay, Story, Matchmaking und mehr. Weitere Details zu Welten und Missionstypen könnt ihr hier nachlesen.

Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Destiny 2 - 9 Minuten Gameplay: So beginnt der Shooter