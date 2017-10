Es ist Ende Oktober, Halloween steht vor der Tür und damit eigentlich das zugehörige Festival der Verlorenen, bei dem Spieler in Destiny regelmäßig schaurige Masken, neue Shader und Süßigkeiten mit ulkigen Buffs sammeln konnten. Letztes Jahr fand dieses Event vom 25. Oktober bis zum 8. November statt.

Die Fans haben sich daher gefragt, ob das Event auch in Destiny 2 zurückkehrt, schließlich müsste es dann in den nächsten Tagen losgehen. Doch das ungeduldige Warten ist vergebens.

Auf Twitter hat sich der Community-Manager DeeJ zu Wort gemeldet und die Hoffnung auf das Festival der Verlorenen zunichte gemacht. Demnach werde das Event dieses Jahr nicht stattfinden.

No, Sir. We may see it again someday but Season 1 has been about launch and ritual activation. The first event for Destiny 2 is The Dawning.