Destiny 2 - Kommt die Ankündigung schon Anfang Dezember?

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords ist das letzte Addon für Destiny 1.

Mit der Erweiterung »Das Erwachen der Eisernen Lords« haben Destiny-Fans vor einige Wochen noch einmal frischen Content bekommen, der auf den Stärken des König der Besessenen-DLCs aufbaut und die lange Wartezeit auf Destiny 2 verkürzt. Als wir das letzte Mal etwas von dem Sequel gehört haben, dreht sich alles um Gerüchte über größere Spielwelten, mehr Städte und ein komplett neues Spielgefühl.

Mehr: PlayStation Experience - Alle Entwickler & Publisher auf dem Event

Doch offizielle Details zu Destiny 2 sind weiterhin rar gesät und niemand weiß letztlich genau, wie es mit unseren Hütern weitergehen wird. Womöglich erfahren wir aber schon Anfang Dezember etwas mehr über das Spiel. In ihrem wöchentlichen »This Week at Bungie-Update verstecken die Entwickler nämlich vielleicht einen Hinweis auf eine baldige Enthüllung.

Der Blogeintrag endet mit folgenden Worten:

"In der darauffolgenden Woche (nach Thanksgiving, Anm. der Redaktion) packen wir unsere Koffer für Anaheim, Kalifornien. Die Details unserer Mission bleiben weiterhin ein Geheimnis. Wir werden die Ziellinie bald überqueren."

Das klingt sehr nach einem Projekt, das viel Arbeit und Entbehrungen gefordert hat, nun aber endlich bereit ist für die Öffentlichkeit. Am 3. und 4. Dezember findet in Anaheim die diesjährige PlayStation Experience statt, die auch gern als Bühne für Neuankündigungen genutzt wird. Ob dann aber wirklich Destiny 2 auf uns wartet oder eine andere Form von Content, der die Lücke bis zum Sequel schließen soll, erfahren wir erst in den nächsten Wochen.

Wir haben bei Activision nachgefragt und geben euch bei Gelegenheit ein Update.

Was erhofft ihr euch von der PlayStation Experience?

Destiny - Trailer zum Event »Das Festival der Verlorenen«