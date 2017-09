Destiny 2 - Bungie lässt mehrere Charaktere derselben Klasse absichtlich langsamer aufsteigen

Destiny 2 macht uns das Twinken schwer. Dabei erschaffen Destiny-Fans einen zweiten Charakter derselben Klasse und transferieren ihre Ausrüstung auf diesen Neuling, um anschließend alle Aktivitäten nochmal zu spielen, die normalerweise Loot bis zum Maximal-Level geben.

Aber in Destiny 2 funktioniert die Taktik zum schnellen Erreichen des Maximal-Levels in einer Woche nicht so wie erwartet: Unser zweiter Jäger, Warlock oder Titan bekommt durch Engramme und wöchentliche Meilensteine keine neue Ausrüstung, die das aktuelle Power-Level übersteigt. Die Änderung wurde von Bungie ganz bewusst so vorgenommen, wie Community-Manager Cozmo im offiziellen Forum schreibt:

"Ich habe mit dem Entwickler-Team über diese Sache gesprochen. Sie haben gesagt, dass sekundäre Charaktere derselben Klasse nicht den wöchentlichen Power-Bonus bekommen. Sie wollen die Spieler nicht dazu zwingen, drei Charaktere derselben Klasse zu haben, um den optimalen Weg zu schaffen, ihr Power-Level zu steigern."

Es handelt sich dabei also offenbar nicht um einen Bug, sondern eine bewusste Entscheidung. Einige Destiny-Fans beklagen jetzt, dass diese Einschränkung im Vorfeld nirgendwo kommuniziert wurde. Wer es zum Beispiel vorzieht, nur eine Klasse zu spielen, könnte dadurch benachteiligt werden. Dasselbe gilt für diejenigen, die sich ihren Account möglicherweise mit Familienmitgliedern, Mitbewohnern oder dergleichen teilen.

Was denkt ihr darüber, dass das Twinken ausgehebelt wurde?

