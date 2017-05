Destiny 2 - Neue Hinweise zur Story & DLC-Plänen, Gratis-Update für Destiny 1

Destiny 2

Destiny 2 soll unter keinem Mangel an Inhalten leiden, wie Activision auf einer Investorenkonferenz erklärt. Demnach gibt es bereits einen "fortlaufenden Kalender" voller Events, die dem Expansion Pass folgen sollen. Die beiden Erweiterungen erwarten uns einem Leak zufolge Ende des Jahres sowie im Frühling 2018. Destiny 2 selbst erscheint am 8. September, aber auch der Vorgänger erhält nochmal ein kostenloses Update.

Am 18. Mai steht uns der große Destiny 2-Reveal bevor, bei dem Bungie und Activision erste Gameplay-Szenen zeigen. Die Einladungen zum Event lassen einige Rückschlüsse auf die Story des Spiels zu: Es heißt dort: "Willkommen in einer Welt ohne Licht". Außerdem sehen wir einen toten Ghost. Das Licht stellt einen der zentralen Aspekte in der Welt und den Mechaniken von Destiny dar, auch die Ghosts basieren darauf. Wenn Destiny 2 eine Welt komplett ohne Licht sein soll, bringt das einiges durcheinander.

Beim kostenlosen Update für das erste Destiny soll es sich um ein Event handeln, mehr verrät Activision leider nicht. Gut denkbar wäre allerdings eine Art Überleitungs-Mission, die den Weg für Destiny 2 ebnen könnte. Wann das Gratis-Event losgeht, steht offenbar noch nicht fest. Eine Zusammenfassung der Aussagen von Activisions Investorenkonferenz liefert Arekkz:

Was erwartet ihr von Destiny 2 und den DLCs?

Destiny 2 - Weltweiter Reveal-Trailer »Ralley the Troops«