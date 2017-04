Destiny 2 - Release ist nicht das Ende von Destiny 1

Destiny 2 erscheint im September, schon im Sommer findet eine Open Beta statt.

Mit Zeitalter des Triumphs bekam Destiny vor wenigen Tagen ein finales Content-Update, Destiny 2 folgt im September - doch der Release des zweiten Teils ist nicht das Ende von Destiny 1. Im Gespräch mit Gamesradar versprach Community Manager David Dague, dass dessen Server noch für einige Zeit online bleiben sollen.

Man plane, Destiny 1 auf "absehbare Zeit" zu unterstützen. Zeitalter des Triumphs stelle zwar den Abschluss des Spiels dar, doch dies bedeute nicht, dass man Destiny 1 abschalte.

Wenn Fans sich dazu entschließen würde, Destiny 1 nach dem Release von Destiny 2 einen Besuch abzustatten, sei das Spiel immer noch für sie da. Gleichzeitig sollen Spieler, die erst mit Destiny 2 einsteigen, dadurch die Möglichkeit bekommen, die Anfänge der Serie für sich zu entdecken.

Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PS4, Xbox One und PC. Erstes Gameplay zum MMO-Shooter gibt es am 18. Mai, im Sommer findet zudem eine Open Beta statt.

Destiny 2 - Teaser-Trailer »Last Call« mit Nathan Fillion