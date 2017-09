Wer Destiny gespielt hat, weiß, dass Hüter verdammt eitel sein können. Der Look der eigenen Spielfigur und die Farbe der Rüstung wird immer wieder angepasst, bis sich zufriedenstellende Coolness einstellt. Doch die Shader, die im ersten Destiny unendlich oft ausgetauscht und wiederverwendet werden konnten, sind in Destiny 2 nur noch einmalig einsetzbar. Und das gefällt den Spielern offenbar gar nicht.

Im offiziellen Destiny-Subreddit häufen sich die Beschwerden und zahlreiche Threads werden von Spielern eröffnet, die Bungie dazu auffordern, die Shader wieder von den Einschränkungen zu befreien. Durch die Möglichkeit, in Destiny 2 jedes Rüstungsteil einzeln einzufärben, sind Shader ein Gut, das oft eingesetzt werden muss.

Durch die einmalige Verwendbarkeit der Items müssen Spieler, die einen einheitlichen Look bewahren wollen also immer wieder neue Shader kaufen, wenn sie bessere Ausrüstung finden. Teilweise rufen Fans deswegen sogar dazu auf, keinen Cent in Mikrotransaktionen zu investieren, bis Bungie die Shader-Politik überdenkt.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung?