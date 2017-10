Public Events (öffentliche Events) gelten in Destiny 2 als schnelle Methode, um an Engramme und damit an Ausrüstung und Waffen zu kommen. Aber wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein legendäres oder sogar exotisches Engramm nach abgeschlossenen öffentlichen Events erhalten?

Wie viele Destiny 2-Spieler hat sich auch Reddit-User Warhouse_99 diese Frage gestellt, aber daraufhin Initiative ergriffen. Auf Reddit berichtet er, 100 Public Events abgelappert – 50 herkömmliche und 50 heroische – und daraufhin die Drop-Raten von seltenen, legendären und exotischen Engrammen berechnet zu haben, die uns wiederum seltene, legendäre und exotische Waffen sowie Ausrüstung gewähren. Hier seine Ergebnisse:

Destiny 2 - Egramm-Drop Raten aus 100 Public Events

Events Insgesamt -100

RARE DROP RATE - 120%

LEGENDARY DROP RATE - 4%

EXOTIC DROP RATE - 4%

Normale Events - 50

RARE DROP RATE - 94%

LEGENDARY DROP RATE - 8%

EXOTIC DROP RATE - 2%

Heroische Events - 50

RARE DROP RATE - 146%

LEGENDARY DROP RATE - 0%

EXOTIC DROP RATE - 6%

Hierbei hat der Destiny 2-Spieler lediglich die Public Events mit einberechnet, die er erfolgreich beendet hat. Allerdings haben die 100 öffentlichen Events nur auf der Erde, in der Europäischen Todeszone (ETZ bzw. EDZ) stattgefunden. Ob auf Titan, Io oder Nessus die gleichen Drop-Raten für Engramme innrehalb öffentlicher Events herrschen, ist unklar.

Public Events sind übringens nicht die effektivste Methode, um in Destiny 2 an legendäre und exotische Engramme zu kommen. An PVP-Matches im Schmelztiegel teilzunehmen, Lost Sectors zu looten oder Strikes zu bewerkstelligen, stellt sich als wesentlich ertragreicher heraus.

Destiny 2 ist für die PS4 und Xbox One erhältlich. Für heute Abend, den 3. Oktober 2017, hat Bungie übrigens Wartungsarbeiten angekündigt, weshalb die Server von Destiny 2 offline genommen werden.