Destiny 2 vorbestellen - Alle Inhalte der Editionen und des Expansion Pass im Überblick

Die Destiny 2 Collector's Edition bekommt ihr für satte 249,99 Euro.

Destiny 2 wurde nun offiziell angekündigt und der dazugehörige Trailer sorgte dank Cayde-6 wieder für einige Lacher. Nun könnt ihr bei Amazon Destiny 2 vorbestellen und euch so den Vorbesteller-Bonus sichern. Als Vorbesteller erhaltet ihr einen Vorabzugang zur Beta, die im Sommer stattfindet.

Destiny 2 wird in drei Editionen verkauft, die wir euch nachfolgend näher vorstellen. Allen voran bekommt ihr Destiny 2 natürlich in der Standard Edition, die nur das Hauptspiel für PS4, Xbox One oder PC beinhaltet.

Destiny 2 PS4 für 69,99 Euro vorbestellen

Destiny 2 Limited Edition inkl. Expansion Pass

Die Limited Edition von Destiny 2 beinhaltet unter anderem den Expansion Pass. Dieser gibt euch Zugriff auf Erweiterung I und Erweiterung II. Die beiden Erweiterungen bringen neue Story-Missionen, kooperative Aktivitäten, einen kompetitiven Multiplayer-Modus und jede Menge neuen Loot mit sich.

Alle Inhalte der Limited Edition:

Destiny 2 Basisspiel

Destiny 2 Expansion Pass: Mit Zugriff auf die Erweiterung I und Erweiterung II

Digitaler Bonusinhalt: legendäres Schwert, legendäre Spielergeste, Abzeichen im Kabale-Stil

Limited Edition Steelbook

Sammlerbox im Kabale-Stil: Booklet mit Geheimnissen über das Kabal-Imperium, Kabal-Zeichnungen, Sammler-Postkartenbilder und Militär-Kabal-Spielfiguren

Destiny 2 Limited Edition PS4 für 109,99 Euro vorbestellen

Alle 14 Bilder ansehen

Destiny 2 Collector's Edition mit Frontier-Bag

Die Destiny 2 Collector's Edition ist mit ihren 249,99 Euro nicht gerade billig. Allerdings bekommt ihr für das Geld auch einiges an Inhalt und realen Gegenständen.

Hierbei gibt es sicherlich zwei Highlights. Der Destiny 2 Frontier-Bag und das Grenzland-Kit mit dem Solarzellen-USB-Ladegerät mit eingebauter Lampe, dem Paracord-Seil und der Sonnenschutzdecke.

Alle Inhalte der Collector's Edition:

Destiny 2 Basisspiel

Destiny 2 Expansion Pass: Mit Zugriff auf die Erweiterung I und Erweiterung II

Digitaler Bonusinhalt: legendäres Schwert, legendäre Spielergeste, Abzeichen im Kabale-Stil

Limited Edition Steelbook

Destiny 2 Frontier-Bag: einstellbare Tasche, die als Rucksack oder Messenger Bag getragen werden kann. 15" Laptop/Tablet Hülle mit Schutztasche

Grenzland-Kit mit: Solarzellen-USB-Ladegerät mit eingebauter Lampe, Paracord-Seil, Sonnenschutzdecke

Destiny 2 Collector's Edition PS4 für 249,99 Euro

Werdet ihr Destiny 2 vorbestellen?

Destiny 2 - Weltweiter Reveal-Trailer »Ralley the Troops«