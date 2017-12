Destiny 2 - Warlock-Bug wird nicht vor 2018 behoben, sagt Bungie

Als Teil des aktuellen Anbruch-Events in Destiny 2 hat Bungie den Spielmodus Hexenkessel eingeführt. Die Besonderheit besteht darin, dass die Fähigkeiten der Spieler viel schneller aufgeladen werden, als normalerweise. Leider hat sich aber auch ein Fehler eingeschlichen. Der Leere-Läufer des Warlocks ist momentan in der Lage, unendlich viele Nova-Bomben zu nutzen, ohne Cooldown. Durch das Spammen der Fähigkeit wird das Balancing schwer beeinträchtigt.

Einfach so lässt sich der Glitch zwar nicht nutzen, aber die nötigen Vorkehrungen haben sich bereits auf den einschlägigen Kanälen verbreitet. Die Hexenkessel-Matches sind daher aktuell mit lilanen Energie-Bällen gefüllt.

Der Community-Manager des Spiels hat den Bug auf Twitter bereits angesprochen und weitere Informationen in Aussicht gestellt. Der offizielle Account von Bungie hat hingegen bekannt gegeben, dass der Fehler nicht mehr behoben werden kann, bevor das Anbruch-Event Anfang 2018 endet. Gleichzeitig wird bestätigt, dass der Glitch nur im Hexenkessel auftritt.

As teams continue to investigate an issue impacting the cooldown for the Voidwalker Super ability within the Mayhem playlist, we have determined that the issue will not be addressed before the Dawning ends in 2018.



We will provide additional information once available.