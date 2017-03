Destiny: Age of Triumph - Easter Egg bringt kultigen Spruch aus der Beta zurück

"The Wizard came from the moon!", diesen Spruch dürften Destiny-Fans nie vergessen haben. Jetzt kehrt der legendäre Oneliner von Peter Dinklage im Age of Triumph-Update als Easter Egg zurück.

von Hannes Rossow,

29.03.2017 16:00 Uhr