Der Leuchtturm in Destiny.

Die Community von Destiny is bekannt dafür, ein großes Herz zu haben und sich immer wieder für andere einzusetzen. Erst vor Kurzem konnten wir darüber berichten, wie das Shooter-MMO von Bungie einem älteren Herren das Leben retten konnte. Im Fall von Mike Mariana gelang es dem Spiel zwar nicht, allerdings konnte die Community dem todkranken Familienvater dennoch einen seiner letzten Wünsche erfüllen, wie Kotaku berichtet.

Mike war bereits seit der Beta leidenschaftlicher Spieler von Destiny und konnte auf über 2800 Spielstunden zurückblicken. Kurz nach dem Release des Spiels wurde allerdings Krebs bei ihm festgestellt. Destiny war laut einem seiner Freunde das einzige Spiel, das er dank der Nebeneffekte seiner Chemotherapie noch spielen konnte, ohne dass ihm schlecht wurde.

Trotz seiner vielen Spielstunden war Mike allerdings kein so guter Spieler, dass es ihm gelang, den exklusiven Bereich auf dem Merkur, den Leuchtturm, zu erreichen. Damit das gelingt, müssen Spieler einen perfekten Sieg während des PvP-Events Trials of Osiris hinlegen. Was schon für gesunde Spieler eine echte Herausforderung sein kann, war für den immer kränker werdenden Mike und seine Freunde eine noch viel größere Hürde. Sie scheiterten immer wieder daran.

Um ihm seinen Wunsch dennoch zu erfüllen, suchten Mikes Freunde "professionelle" Hilfe. Sie schrieben daher den Streamer Benjiman Lupo, auch bekannt als DrLupo, an und erklärten ihm die Lage. Nachdem dieser sich vergewissert hatte, dass die Geschichte tatsächlich stimmt, erklärte er sich schnell bereit, Mike und seinen Freunden zu helfen.

Während eines 24-Stunden-Wohltätigkeitsstreams spielte Lupo gemeinsam mit Mike und seinen Freunden und half ihnen, endlich den Leuchtturm zu erreichen:

Im Verlauf des Streams klingt Mike entspannt und glücklich, obwohl er erklärt, dass sein Krebs sich ausbereitet und er seit einiger Zeit nicht zum Spielen gekommen sei, da er sich von einer Operation erholen musste. Wie ernst seine gesundheitliche Situation allerdings wirklich ist, wird nicht deutlich. Kurze Zeit später verstarb der Vater von zwei Kindern.

Seine Familie hat einen kleinen Spendenfond eingereichtet, dessen Ziel dank der Unterstützung der Destiny-Community bereits überschritten wurde. Einer seiner Freunde, Elliot, erklärt, dass ihn das keinesfalls überraschen würde:

"Während viele andere spielespezifische Communitys Negativität fördern, hatte Destiny schon immer eine Ausstrahlung von Freundlichkeit und Großzügigkeit. Ich bin stolz, Teil einer solchen Community zu sein. Ich hatte das Vergnügen, Menschen wie Mike kennenzulernen, mit Content-Erstellern groß und klein zu interagieren und einige der besten Freunde zu finden, die ich je hatte. Alles wegen dieses Online-Universums, das wir alle teilen."

