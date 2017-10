Destiny 2 - Xur: Standort & Inventar am 6.10.

Xur, der Agent der Neun, taucht wie jedes Wochenende in Destiny 2 an einem anderen Ort auf und wartet darauf, euch exotische Waffen und Ausrüstung gegen legendäre Bruchstücke zu verkaufen. Wir verraten euch alles, was ihr diese Woche über Xur wissen müsst.

Wann erscheint Xur?

Xur erscheint am Freitag, den 6.10. um 11:00 Uhr. Die Rückreise tritt das Tentakelgesicht am Sonntag, den 08.10, ebenfalls um 11 Uhr an.

Wo ist Xur?

Diesmal hat es Xur auf den Planeten Erde verschlagen. Ihr findet ihn in der Gewundenen Bucht im Süden der Map. Begebt euch zum Schnellreisepunkt und klettert den Berg hinauf, indem ihr rechts nach oben springt. Hier ein Screenshot zur Verdeutlichung:

Mehr: Destiny 2 - Die Server für PS4 & Xbox One sind nächste Woche wieder mehrere Stunden offline

Was hat Xur im Angebot?

Diesmal verkauft der leidenschaftliche Kapuzenträger eine exotische Waffe und drei exotische Rüstungsteile:

Waffe: Schwingen der Wachtsamkeit (Impulsgewehr) - 29 Legendäre Bruchstücke

(Impulsgewehr) - 29 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Feindfinder (Hunter-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

(Hunter-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Eine unüberwindbare Schädelfeste (Titan-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

(Titan-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Nezareks Sünde (Warlock-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

Mehr: Destiny 2 - Hotfix-Update 1.0.3.1 macht die Clan-Engramme deutlich wertvoller

Wie immer könnt ihr bei Xur ausschließlich mit Legendären Bruchstücken zahlen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, können wir diese hoffentlich in unserer Guide-Übersicht klären. Derzeit kursiert übrigens eine äußerst glaubwürdige Theorie darüber, wer hinter den neun Meistern steckt, die Xur gegen seinen Willen kontrollieren. Ihr könnt sie hier verfolgen.

Gönnt ihr euch dieses Wochenende etwas von Xur, oder ist diesmal nichts für euch dabei?