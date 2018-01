Detective Pikachu - Erste Setbilder zum Pokémon-Film mit Ryan Reynolds

Die Dreharbeiten zum ersten Pokemon Realfilm Detective Pikachu haben kürzlich in London begonnen. Ein aufmerksamer Fan hat nun erste Bilder vom Filmset (via Twitter) ins Internet gestellt, die einige Requisiten aus dem Film zeigen.

Demnach spielt der Kinofilm in Ryme City angesiedelt. Dort arbeiten und leben die Menschen gemeinsam mit den Pokémon. So gibt es auf den Bildern einige Fahrzeuge, diverse Flyer und Poster sowie Verhaltensregeln für Besucher des Polizeihauptquartiers zu entdecken.

Erste Details zur Story

Der Film Detective Pikachu basiert auf dem gleichnamigen japanischen Videospiel von Nintendo und folgt dem beliebten gelben Pokémon, der angelehnt an den britischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes stilecht mit Mütze und Lupe diversen Hinweisen auf ein Verbrechen nachgeht. So begibt er sich auf die Suche nach dem entführten Vater eines Jungen.

Ryan Reynolds wird zum Pokémon

Zur Besetzung des Films gehört Ryan Reynolds, der mittels Motion-Capture Verfahren die animierte Figur des Detective Pikachus verkörpert und ihm seine Stimme leihen wird. In weiteren Rollen spielt der Jungdarsteller Justice Smith und Kathryn Newton (Big Little Lies) mit.

Für die Regie zeigt sich Rob Letterman (Gänsehaut, Monsters vs. Aliens) verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) und Alex Hirsch.

Der Kinofilm Detective Pikachu kommt am 10. Mai 2019 in die US-Kinos. Einen deutschen Release-Termin gibt es bisher noch nicht.

3DS-Spiel Detective Pikachu bald auch in Deutschland

Das 3DS-Spiel Detective Pikachu von Nintendo erschien 2016 in Japan. Mit dem passenden Kinofilm in Arbeit, ist das Videospiel schon bald auch in weiteren Ländern zu haben. Der deutsche Release-Termin ist für den 23. März 2018 angekündigt.