Deus Ex: Mankind Divided - Zweiter Story-DLC A Criminal Past kommt im Februar

Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past

Nachdem wir im ersten Story-DLC System Rift mit der Hilfe von Frank Pritchard in die Palisade Bank eingebrochen sind, lässt uns A Criminal Past Adam Jensens erste Mission für die Anti-Terror-Einheit TF29 nacherleben.

Die zweite Story-Erweiterung zu Deus Ex: Mankind Divided ist vor den Ereignissen der Hauptgeschichte angesiedelt und steckt uns in ein Hochsicherheitsgefängnis für augmentierte Schwerverbrecher. Hier müssen wir brisante Informationen eines befreundeten Undercover-Agenten besorgen, die uns im Kampf gegen den Terror helfen sollen.

Deus Ex: Mankind Devided - A Criminal Past erscheint am 23. Februar 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Der DLC ist Teil des Season Passes, kann aber auch einzeln erworben werden.

