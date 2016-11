Diablo 3 - Diablo-Remake zum 20-jährigen Jubiläum als Patch

BlizzCon 2016: Blizzard hat ein Diablo-Remake als Update für Diablo 3 vorgestellt.

Auch wenn die Diablo-Fans keine neue Erweiterung für Diablo 3 erhalten haben, gab es trotzdem eine kleine Überraschung auf der BlizzCon 2016. Das erste Diablo bekommt zum 20-jährigen Jubiläum ein Remake spendiert.

Zumindest teilweise. Blizzard wird den Nachbau nämlich nicht etwa als eigenständiges Spiel veröffentlichen, sondern hat bekannt gegeben, dass Diablo innerhalb von Diablo 3 im Rahmen eines kostenlosen Updates als zeitlich begrenztes Event erscheinen wird. Der Patch mit dem Namen »The Darkening of Tristram« wird insgesamt 16 Level und die Main-Bosse des Original-Spiels beinhalten. Der neue Abschnitt wird sowohl mit den bestehenden Charakteren als auch mit neuen im Januar 2017 spielbar sein.

Neben der Musik wird es auch einen speziellen Nostalgie-Grafikfilter geben, der das Retro-Pixel-Gefühl »von früher« zurückbringen soll. Die Entwickler gehen aber noch einen Schritt weiter und werden mit dem Patch die 360-Grad-Bewegungsfreiheit des Charakters auf nur 8 Richtungen einschränken. So wie sich das Spiel im Original eben gesteuert hat.

Mehr zum Spiel: Diablo 3 - Der Necromancer kommt: Blizzard stellt neue Charakterklasse vor

»The Darkening of Tristram« erscheint für PS4-, Xbox One- und PC-Spieler von Diablo 3: Reaper of Souls.

Was sagt ihr zu dieser Ankündigung?