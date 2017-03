Diablo 3 - Mit Season 10 erscheint endlich ein Kernfeature auch für PS4 & Xbox One

Diablo 3

Schon auf der Blizzcon 2016 gab Blizzard bekannt, dass das Season-Feature von Diablo 3 "im Frühjahr 2017" seinen Weg auf die Konsolen finden soll. Wie die Infos im Presse-Kit der Blizzcon 2016 zeigen, soll es nun zum Start von Season 10 soweit sein.

Für alle Nicht-Diablo-Spieler hier eine kurze, aber notwendige Erklärung: Am Ende einer Season werden speziell erstelle Season-Charaktere in ihrem Level zurückgesetzt und zu "normalen" Charakteren umgewandelt. Dafür erwarten euch dann für die Laufzeit der neuen Season ganz besonders wertvolle Loot-Gegenstände und Herausforderungen. Die Season-Mechanik ist ein interessanter Weg, Diablo 3 auch über das klassische End Game hinaus interessant zu halten und soll nun also auch bald Konsolenspieler erfreuen.

Rotiert bei euch noch Diablo 3 in der Konsole?