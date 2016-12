Die besten Spiele 2016 für Nintendo 3DS und PS Vita - Das sind die Top-Hits des Jahres

Die besten Spiele 2016 für Nintendo 3DS und PS Vita.

Auch im Jahr 2016 hat der 3DS wieder gezeigt, dass er eine nicht zu unterschätzende Plattform für herausragende (J)RPGs darstellt. Aber auch die Vita braucht sich, obwohl nur noch selten mit Exklusivtiteln versorgt, nicht vor dem Nintendo-Pendant zu verstecken, denn viele PS4-Titel wie Day of the Tentacle Remastered werden auch für die Vita portiert.

Nachfolgend findet ihr neun besten Handheld-Spiele des Jahres 2016.

Fire Emblem: Fates (91) - 3DS

Im Taktik-RPG Fire Emblem: Fates stehen sich zwei Königreiche in einem Krieg gegenüber. Das Besondere ist nun, dass es zwei Spiele von Fire Emblem: Fates gibt. Sowohl "Vermächtnis" als auch "Herrschaft" erzählen jeweils die Handlung aus der Perspektive eines der beiden Königreiche. Bei beiden handelt es sich jeweils aber um eine komplett abgeschlossene Geschichte.

Zusätzlich gibt es noch einen DLC namens "Revelation", in dem ihr den Mittelweg bestreitet. Das Komplettpaket erlebt ihr also, wenn ihr beide Ableger sowie den Zusatzinhalt spielt.

Zum Test von Fire Emblem Fates auf GamePro.de

Day of the Tentacle Remastered (90) - PS Vita

Day of the Tentacle Remastered ist ein HD-Remaster des Point&Click-Adventures von LucasArts aus dem Jahr 1993. In der Fortsetzung von Maniac Mansion spielt ihr im Zuge einer irrwitzigen Zeitreise abwechselnd drei ungemein schräge Charaktere, um die Weltherrschaftspläne eines mutierten Tentakels zu vereiteln.

Die Remastered-Version wartet mit überarbeiteter Grafik und neuen Inhalten auf. Außerdem wurde die Steuerung überarbeitet, man kann aber jederzeit zwischen der alten und neuen Version wechseln.

Zum Test von Day of the Tentacle Remastered auf GamePro.de

Pokémon Sonne & Mond (90) - 3DS

Auch die neuen Rollenspielableger Pokémon Sonne und Mond folgen dem altbekannten Pokémon-Prinzip: Als junger Trainer zieht ihr los, um Taschenmonster zu fangen, andere Trainer zu besiegen und somit der Allerbeste zu werden.

Trotzdem gibt es zahlreiche Neuerungen. Das Arena-System wurde durch die neuen Inselprüfungen ersetzt. Außerdem erkundet ihr mit der Alola-Region einen völlig neuen Schauplatz. Natürlich gibt es eine Reihe neuer Pokémon, einige alte "Klassiker" haben zudem ein neues Design spendiert bekommen.

Zum Test von Pokémon Sonne & Mond auf GamePro.de

Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit (85) - 3DS

Das Rollenspiel Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit für den Nintendo 3DS ist ein Remake von Dragon Quest VII für die Playstation, das erstmals im Jahr 2000 in Japan erschien. Im Gegensatz zu den Vorgängern erkundet ihr mit der Heldengruppe keine offene Welt, sondern bereist separate Kontinente - sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit.

Das 3DS-Remake bietet eine komplett überarbeitete Grafik sowie zusätzliche Berufungen (Heldenklassen). Außerdem sind Gegner in der Spielwelt nun sichtbar - Zufallskämpfe gibt es nicht mehr.

Zum Test von Dragon Quest 7 auf GamePro.de

Bravely Second: End Layer (85) - 3DS

Bravely Second: End Layer ist ein Japan-Rollenspiel und der Nachfolger von Bravely Default. Die Handlung siedelt sich einige Jahre später an und dreht sich vorwiegend um die neue Protagonistin Magnolia Arch.

Magnolia stammt vom Mond und ist offenbar die letzte ihrer Art, nach dem Dämonen ihr Heimatland überfallen haben. Aber auch Edea Lee aus dem Vorgänger kehrt zurück.

Zum Test von Bravely Second auf GamePro.de

Helldivers (83) - PS Vita

Helldivers ist ein Top-Down-Shooter, in dem ihr als sogenannte Helldivers gegen außerirdische Invasoren in den Kampf zieht. Bis zu vier Spieler nehmen an den Gefechten teil, bei denen vor allem Teamwork und Taktik gefragt sind.

Helldivers unterstützt sowohl Cross-Play als auch Cross-Save, sodass ihr eure Speicherstände auf PS3, PS4 und PS Vita unkompliziert übertragen könnt.

Zum Test von Helldivers auf GamePro.de

World of Final Fantasy (82) - PS Vita

World of Final Fantasy ist ein Action-Rollenspiel im Final-Fantasy-Universum, in dem ihr wie in den Pokémon-Spielen Monster (die sogenannten Mirages) sammelt, um sie im Kampf einzusetzen.

Die Mirages lernen dabei bei steigendem Level neue Fertigkeiten und können sich sogar in neue Formen verwandeln. Euch erwarten viele bekannte Figuren, Kreaturen und Zauber der FF-Serie.

Zum Test von World of Final Fantasy auf GamePro.de

Yo-Kai Watch (81) - 3DS

Yo-Kai Watch ist ein Rollenspiel, das vom Prinzip her stark an Pokémon erinnert, nur dass ihr statt kleiner Taschenmonster Geister jagt und sammelt. Um die Yo-Kais aufzuspüren, kommt die sogenannte Yo-Kai Watch zum Einsatz.

Die Kämpfe laufen teils automatisch ab und sind daher etwas einfach gestrickt. Gelungen ist vor allem die deutsche Lokalisierung.

Zum Test von Yo-Kai Watch auf GamePro.de

Gravity Rush Remastered (81) - PS Vita

Gravity Rush Remastered ist die Neuauflage des Action-Adventures Gravity Rush. Darin spielt ihr ein Mädchen namens Kat, das die Schwerkraft beeinflussen kann und sich durch zahlreiche Level kämpft und rätselt, um die Bewohner der fliegenden Stadt Hekseville vor den so genannten Nevi-Monstern zu schützen.

Im Laufe des Spiels könnt ihr Kat aufleveln und somit neue Skills freischalten. Die Kämpfe in der Schwerelosigkeit machen den Reiz des Spiels aus.

Zum Test von Gravity Rush Remastered auf GamePro.de