Die Sims 4 lässt uns bald auch auf PS4 und Xbox One kräftig schuften. EA hat den Konsolenrelease für die Erweiterung An die Arbeit! verkündet: Schon nächste Woche dürfen PS4- und Xbox One-Spieler ihre Sims in der An die Arbeit!-Erweiterung uns harte Job-Leben schicken.

Sims 4 - Alle Erweiterungen in der Übersicht

Welche Addons es auf PS4 & Xbox One gibt und welche noch kommen

In Die Sims 4: An die Arbeit kontrollieren wir unsere Sims, während sie sich auf der Arbeit befinden. Ganz egal ob wir als Doktor Leben retten, als Detektiv Verbrecher schnappen oder als Wissenschaftler verrückte Erfindungen aus dem Boden stampfen.

Mit dem Addon dürfen wir außerdem unsere eigenen Läden eröffnen. Von Bäckerei über Kunstgalerie bis Buchhandlung können wir mit vielen Geschäften Fuß fassen. Passenderweise können unsere Sims die dazugehörigen Fähigkeiten erlernen, die für die jeweiligen Berufe erforderlich sind. So bauen wir beispielsweise unsere Backkünste aus oder eignen uns nach und nach die Fotografie an.

Die Sims 4: An die Arbeit erscheint am 20. März 2018 zu einem Preis von 39,99 Euro für PS4 und Xbox One.

Die Sims 4 - Alle Cheats für PS4 & Xbox One

So erschummelt ihr euch Geld, Unsterblichkeit und mehr

Das Hauptspiel, Die Sims 4, ist seit November 2017 auch für Konsole erhältlich. Der bereits für PC erschienene Download-Content soll nach und nach für PS4 und Xbox One folgen, so offenbar auch die Hunde und Katzen-Erweiterung und das seit kurzem für PC erhältliche Dschungel-Abenteuer. Konkrete Release-Daten für die noch fehlenden Addons hat EA aber noch nicht bekanntgegeben.

Werdet ihr euch An die Arbeit! holen?