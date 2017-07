Die Sims 4 - Speedrun-Community wetteifert darum, bei wem zuerst das Jugendamt kommt

Die Sims 4 bietet allerlei Möglichkeiten, mit seinen schutzbefohlenen Sims Schabernack zu treiben. Das passt perfekt zur Speedrunning-Community, die das Spiel selbstverständlich bereits für sich entdeckt hat. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und so gibt es natürlich nicht nur Speedrunner, die ihre Sims möglichst schnell zum Erfolg führen oder zu Grunde richten wollen, sondern auch solche, die versuchen, so schnell wie möglich ihre Kinder zu verlieren. Oder, genauer gesagt: Sie so sehr zu vernachlässigen, dass das Jugendamt kommt und sie unseren Sims wegnimmt.

Da wäre zum Beispiel die aktuelle Rekordhalterin SimplySeze, die sowieso stets äußerst unterhaltsame Speedruns absolviert. Sie leben von den humorvollen Kommentaren, die es selbstverständlich auch zum Kinder-verlieren-Speedrun gibt. Das Ziel ist simpel: Einen anderen Sim finden, gemeinsam ein Kind bekommen und es anschließend weggenommen kriegen. Der Trick besteht darin, die Sims so viel wie möglich schlafen zu lassen. Dadurch vergeht die Zeit schneller, was bei einem Speedrun natürlich essentiell ist.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr euch ab Minute 3:12 den Baby-verlieren-Speedrun von SimplySeze ansehen. Ich habe noch nie jemanden so enthusiastisch "Let's lose our baby!" rufen hören. Auch gut: Der Moment, in dem die Spielfigur schwanger ist und kurz vor der Geburt steht. Die Speedrunnerin freut sich: "Beinahe im dritten Trimester, Leute. Dann müssen wir nur noch das Baby bekommen und ignorieren." Absurder geht es wohl kaum.

Was haltet ihr von dieser ganz speziellen Speedrun-Disziplin?

