Dishonored 2 - Blut, Schweiß & Magie: Video zeigt alle Fähigkeiten von Emily und Corvo in Aktion

Direkt zu Beginn von Dishonored 2 werden wir vor die Wahl gestellt, ob wir als Emily oder Corvo die kommenden Spielstunden bestreiten möchten. Diese Entscheidung hat durchaus Konsequenzen, denn beide Charaktere verfügen über einmalige Fähigkeiten.

Ein Fan hat nun dankenswerterweise alle Kräfte der beiden Hauptfiguren in ein Video gebannt und könnte uns so durchaus die Entscheidung erleichtern. Wer noch gar nicht im Hauptmenü des Spiels angelangt ist und stattdessen darüber nachdenkt, ob Dishonored 2 überhaupt ein lohnenswerter Kauf ist, findet möglicherweise in unserem Technik-Special zur Performance des Spiels oder dem Ersteindruck von Kollege Dimi Antworten.

Voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche werdet wir euch noch ausführlicher berichten, wie uns Dishonored 2 gefallen hat.