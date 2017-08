Daniel Licht ist im Alter von 60 Jahren an Krebs gestorben. Das berichtet Variety.

Der Komponist schrieb nicht nur den unverwechselbaren Score aller acht Staffeln der beliebten TV-Serie Dexter, für den er sich unter anderem bei Klebebändern, Scheren, Weingläsern und Didgeridoos bediente, sondern zeichnet auch für den Soundtrack von Dishonored: Die Maske des Zorns, Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske und Silent Hill: Downpour verantwortlich.

Andere Videospiel-Komponisten teilen auf Twitter ihre Trauer.

Shocked to hear of the death of friend / colleague Dan Licht. What a genuinely kind man he was, and great musician:https://t.co/AkWEo4zUxu