Donkey Kong Country 2 - So könnte der SNES-Klassiker in HD aussehen

Ihr seid Fan des SNES-Klassikers Donkey Kong Country 2 und hättet nichts lieber als ein HD-Remaster des Jump&Runs? Ok ok, bevor wir euch falsche Hoffnungen machen: Ein HD-Remake oder -Remaster ist weder offiziell angekündigt worden, noch überhaupt in Planung. Aber immerhin könnt ihr euch jetzt in einem Video anschauen, wie DKC2 in HD aussehen KÖNNTE.

Youtuber BlobVanDam hat nämlich ein Video des "Bramble Blast"-Levels aus Donkey Kong Country 2 - das zu den opulentesten und spektakulärsten des Spiels zählt - veröffentlicht, in dem die Optik des Spiels deutlich überarbeitet und verbessert ist. Das merkt man vor allem an den Umgebungsdetails wie den Stachelranken und natürlich den Charaktermodellen. Wir haben uns das Video jetzt schon mehrmals angeschaut und der Wunsch nach einem offiziellen HD-Remake ist noch größer als zuvor.

Geht es euch auch so?

Quelle: Kotaku