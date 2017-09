Doom - Händler listet Release-Termin der Nintendo Switch-Version

Nintendo hat in Rahmen des vergangenen Nintendo Direct-Livestreams verkündet, dass Doom für die Nintendo Switch erscheint. Statt eines konkreten Release-Datum hieß es von offizieller Seite jedoch nur, dass die Nintendo Switch-Version von Doom noch 2017 auf den Markt kommen soll.

Mehr: Wolfenstein 2: The New Colossus - Nintendo Switch-Version für 2018 angekündigt

Der tschechische Retail-Händler Kuma.cz (via Wccftech) will den genauen Termin aber bereits schon wissen: Demnach erscheine Doom am 13. Dezember 2017 in Europa für die Nintendo Switch. Da es sich hierbei aber um ein Listing handelt und weder Bethesda noch Nintendo den Release-Termin für Doom offiziell bekanntgegeben haben, sollten wir diese Angabe mit Vorsicht genießen. Wir haben bei Bethesda für euch nachgefragt.

Die Nintendo Switch-Version von Doom wurde laut Bethesda für die technischen Möglichkeiten der Nintendo-Konsole angepasst. Neben dem Story-Modus dürfen wir uns auch auf der Nintendo Switch über den Mehrspielermodus samt aller bisher erschienen DLCs freuen. Den Multiplayer müssen wir uns allerdings separat herunterladen. Der SnapMap-Karteneditor hat es nicht in die Nintendo Switch-Fassung von Doom geschafft.