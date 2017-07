Doom - Vollversion für PS Plus-User gratis spielbar

Wir berichteten bereits über ein Gratis-Wochenende für Doom auf der PS4. Nun ist es soweit: Wie Sony auf Twitter bekannt gab, dürfen alle PS Plus-Mitglieder an diesem Wochenende den Shooter kostenlos auf der PS4 ausprobieren. Ihr könnt euch die Vollversion ab sofort im PS Store herunterladen.

Verfügt ihr über eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft, sollte ein gelber Button mit dem Text "Vollständiges Spiel zum Testen" erscheinen.

