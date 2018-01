Dass Dragon Age 4 (oder wie auch immer es dann heißt) erscheinen soll, steht schon geraume Zeit fest. Jetzt gibt es Neuigkeiten zum Nachfolger des BioWare-RPGs Dragon Age: Inquisition: Die Entwicklung des Titels wurde offenbar einem Reboot unterzogen, wie Jason Schreier von Kotaku von anonymen BioWare-Mitarbeitern erklärt bekommen haben soll.

Die geben zu Protokoll, dass das neue Dragon Age ein RPG mit Live-Elementen werden soll. Das könnte unterschiedliche Multiplayer-Komponenten beinhalten oder gar eine persistente Welt bieten. EA hat in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt, Games als Service veröffentlichen zu wollen. Details dazu werden nicht verraten, schon gar nicht offiziell. Die Aussagen sind allesamt nicht bestätigt und müssen daher vorerst als Gerüchte betrachtet werden.

Die BioWare-Mitarbeiter haben Jason Schreier aber anscheinend auch noch erzählt, dass das neue Dragon Age trotz der Live-Elemente seinen Fokus immer noch auf Story und Charaktere lege. Dass sich diese Ausrichtung des Franchises nicht großartig ändern soll, deutet auch ein weiteres Detail an: Mark Darrah, der langjährige Chef des Dragon Age-Franchises, hat im Juni noch erklärt, er arbeite nicht an einem neuen Teil. Was sich jetzt aber offenbar geändert hat: Via Twitter erklärt er, dass er sowohl bei Anthem, als auch beim neuen Dragon Age als Executive Producer fungiert.

Halfway through my trip to Barcelona!

I’m here showing Anthem internally to EA. I am EP of BOTH DA and Anthem working with @Bio_Warner as Game Director

Anthem’s up next but there are people hard at work on both franchises and I look forward to sharing more in the future