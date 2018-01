Dragon Ball FighterZ - Stimmen von Son Goku & Vegeta veranstalten "Super Sayajin-Showdown"

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar. Aber schon kurz davor treten die englischsprachigen Synchronsprecher von Vegeta und Son Goku gegeneinander an. Passend zu ihren Rollen beharken sich die beiden Voice Actors bereits seit einiger Zeit gegenseitig via Twitter.

Die scherzhafte, sportliche Auseinandersetzung zwischen Christopher Sabat (Vegeta) und Sean Schemmel (Son Goku) soll nun in einem Dragon Ball FighterZ-Match ihren krönenden Abschluss finden. Ob die Rivalität wirklich ein für alle mal geklärt werden kann?

Der Kampf der Giganten soll am 25. Januar in der eSports Arena von Santa Ana in Kalifornien stattfinden. Ein Livestream ist zu dem Event ebenfalls geplant, und zwar auf Facebook, Twitch und YouTube. Der US-Sender Funimation rührt bereits kräftig die Werbetrommel und hat unter anderem schon ein Video zum "Super Sayajin-Showdown" veröffentlicht. Besonders in den USA sorgt der bevorstehende Kampf für viel freudige Aufregung unter den Fans.

Ob die beiden Voice Actors überhaupt gut im neuen Dragon Ball-Prügler sind und welche Charaktere sie wählen, bleibt abzuwarten. Wir hoffen selbstverständlich, dass Son Goku auch als Son Goku antritt beziehungsweise Vegeta als Vegeta.

Was haltet ihr von der Aktion? Freut ihr euch auf den Kampf?