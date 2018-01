Dragon Ball FighterZ greift nach der Krone. Allerdings nicht nur, wenn es um den Titel des aktuell besten Kampfspiels geht, sondern auch Publisher-intern. Bandai Namco setzt nämlich sehr große Hoffnungen in das gerade erschienene Beat'em Up. Das Unternehmen geht sogar davon aus, dass Dragon Ball FighterZ das bisher beste Spiel des Publishers ist und den größten Launch dieser Generation hinlegt. Was etwas heißen will, schließlich hat Bandai Namco in dieser Konsolengeneration bereits Spiele wie Dark Souls 3 veröffentlicht.

Die Aussage stammt aus einem Statement, das Bandai Namco gegenüber einem französischen Magazin abgegeben hat. Auch wenn Dark Souls 3 ein großer Erfolg war, kommt die Einschätzung des Publishers nicht unbedingt überraschend. Immerhin genießt das gesamte Dragon Ball-Franchise immer noch Kultstatus, Dragon Ball Super arbeitet auf ein fulminantes Ende hin und der Hype lebt sogar in Sneakers weiter. Außerdem stellt Dragon Ball FighterZ nicht nur ein Spiel für die (nostalgischen) Fans dar, sondern ist davon abgesehen auch ein sehr gutes Fighting Game.

