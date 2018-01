Obwohl der Release von Dragon Ball FighterZ bereits in greifbarer Nähe ist, hat sich Bandai Namco dazu entschlossen, eine weitere Open Beta zum Anime-Prügler zu veranstalten. Seit heute, 24. Januar 2018, 6 Uhr morgens sind die Pforten der Testphase geöffnet - allerdings nur für Xbox One-Spieler.

Das verkündet das Unternehmen auf Twitter und schreibt:

Nachdem der letzte OPEN BETA-Tag zu DRAGON BALL FighterZ den PS4-Spielern vorbehalten war, sind jetzt die XB1-Spieler an der Reihe! Ab dem 24/01, 6 Uhr morgens, könnt ihr 24 Stunden lang auf die Open Beta zugreifen. Viel Spaß! pic.twitter.com/6n4gnhYfq5 — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) January 23, 2018

Grund für die exklusive Open Beta für Microsofts Konsole ist die Tatsache, dass der letzte Tag der vorherigen Open Beta alleine PS4-Spielern vorbehalten war. Mit dem heutigen Ausgleichstag zieht Bandai also nach und gibt auch Xbox One-Besitzern die selben Chancen, ihre Fertigkeiten im Kampf unter Beweis zu stellen.

Wann endet die Open Beta?

Xbox One-Spieler haben bis zum 25. Januar, 6 Uhr morgens, Zugriff auf die Open Beta von Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball FighterZ erscheint offiziell bereits einen Tag nach Ende der Open Beta am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und PC. In unserem Test hat uns das herausragende Beat 'em up regelrecht umgehauen.

Wenn ihr euch vor den Release von Dragon Ball FighterZ ein Bild von allen Charakteren und ihren Attacken machen wollt, dann hilft euch unser Guide weiter.