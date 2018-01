Dragon Ball FighterZ - So schaltet ihr versteckte Dragon Ball Z-Szenen in der Beta frei

Wer in den Neunziger Jahren aufgewachsen ist, hat höchstwahrscheinlich etwas von Dragon Ball Z mitbekommen – selbst wenn das nur die Kamehameha-Schreie der Mitschüler waren. Genau diese Neunziger-Nostalgie nutzt auch Dragon Ball FighterZ, und zwar sogar noch ausführlicher und cooler als gedacht: Die Open Beta für PS4 und Xbox One hat gezeigt, dass die Entwickler sogenannte "Dramatic Finish"-Szenen eingebaut haben. Das heißt, dass bestimmte Entscheidungen, die wir treffen, unterschiedliche Szenen triggern, die Fans der Anime-Serie extrem bekannt vorkommen dürften.

Mehr: Dragon Ball FighterZ - Zweite Open Beta für PS4 & Xbox One startet am Donnerstag

Wenn wir zum Beispiel auf dem Planeten Namek als Son Goku gegen Freezer antreten, ist Ärger vorprogrammiert. Schaffen wir es als SSJ-Son Goku, Freezer zu besiegen, schaltet das eine kurze Szene frei. Wie im Anime kann es Freezer nicht lassen, Son Goku in den Rücken zu fallen.

Der Held beweist seinerseits wieder einmal zuviel Gutmütigkeit, um hinterrücks überrascht zu werden und am Ende trotzdem siegreich zu bleiben. Derartige Szenen bilden die Essenz von Dragon Ball und es ist einfach schön, dass die Entwickler solche Hommagen an den Anime einbauen.

Mehr: Dragon Ball Z - Adidas-Sneaker von Son Gohan enthüllt, jedes Paar kommt mit DBZ-Figur

Aber auch vor den Kämpfen gibt es teilweise sehr dramatische Szenen zu sehen, wenn wir die epischen Kämpfe aus Dragon Ball Z nachspielen: Haben wir Krillin nicht in unserem Team, sehen wir die kultige Szene, in der sich Son Goku in einen Super Sayajin verwandelt, nachdem Freezer Krillin getötet hat.

Von diesen Clips gibt es jede Menge in Dragon Ball FighterZ und sie sehen meistens sogar besser aus, als es im Original-Anime der Fall war. Einige sind komplizierter zu triggern, wer den Anime kennt, dürfte aber keine Probleme, sondern einen Heidenspaß damit haben.

Welchen Kampf stellt ihr als erstes nach?