Dragon Ball FighterZ - Story-Szene lässt auf Rematch zwischen Cell & Son Gohan hoffen

Dragon Ball FighterZ drückt genau die richtigen Knöpfe bei den Fans der Anime-Serie. Wenn wir mit dem richtigen Charakter am richtigen Ort gegen den richtigen Feind gewinnen, triggern wir zum Beispiel ein "Dramatic Finish", das die ikonische Szene in neuem Gewand erstrahlen lässt.

Im Storymodus des Kampfspiels feiern unzählige Figuren ein großes Wiedersehen und es gibt Begegnungen, die bisher nie stattgefunden haben, aber heiß erwartet werden. Zum Beispiel ein erneutes Aufeinandertreffen von Son Gohan und Cell.

Als krönender Abschluss der Cell-Saga in Dragon Ball Z knipst Son Gohan Cell ein für allemal die Lichter aus – mit Hilfe der Kraft seines Vaters und der Unterstützung seiner Freunde sowie einer riesigen Kamehameha. In Dragon Ball FighterZ treffen die beiden Charaktere erneut aufeinander, wenn auch unter völlig anderen Umständen. Wie diese Begegnung ausfällt, malen sich viele Fans seit Jahren aus. Drücken wir es mal so aus: Cell hegt offenbar immer noch einen Groll gegen Son Gohan und würde sich über ein Rematch freuen.

Aber die beiden Kontrahenten wurden vom Schicksal zusammengewürfelt und müssen Seite an Seite kämpfen. Sehr zum Missfallen von Cell, der sich am liebsten direkt bei Son Gohan revanchieren und ihn zerstören würde. Stattdessen verlegt er sich auf ein paar gut platzierte Beleidigungen:

"Ich kann nicht mehr diese überwältigende Kraft spüren, die du gezeigt hast. Ich bin überrascht, dass du deinen Kampfgeist noch nicht vollständig verloren hast."

Son Gohan hat ebenfalls so seine Zweifel und Schwierigkeiten, gemeinsame Sache mit Cell zu machen:

"Wenn du wirklich meine Stärke testen willst, kannst du mir in diesem Kampf genau zusehen. Um ehrlich zu sein, habe ich dir das, was du getan hast, nicht vergeben, aber es gibt etwas, das mir jetzt wichtiger ist. Sag was du willst, aber der einzige Grund, aus dem ich jetzt kämpfe, ist die zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Es gibt keinen anderen Grund, um zu kämpfen."

Cell zeigt sich davon äußerst unbeeindruckt und macht deutlich, dass er vorhat, die offene Rechnung eines Tages zu begleichen. Offenbar lieber früher als später:

"Mir ist es egal, ob du einen Grund zum Kämpfen hast oder nicht. Aber vielleicht überlegst du es dir anders, wenn ich denen etwas antäte, für die du so hart kämpfst, um sie zu beschützen. Verbrauche nicht deine ganze Kraft. Ich will die Angelegenheit unbedingt klären, sobald das alles hier beendet ist."

Auch wenn das hier natürlich schon Fan-Service allererster Güte darstellt, wäre ein erneuter, echter Kanon-Kampf zwischen den beiden auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Cell könnte sich vielleicht sogar nochmal transformieren und Son Gohan wieder etwas interessanter werden.

Habt ihr euch eine erneute Begegnung zwischen Cell und Son Gohan so vorgestellt? Wer würde den Kampf gewinnen?

