Dragon Ball FighterZ - Open Beta für PS4 & Xbox One gestartet

Nachdem Vorbesteller gestern bereits in den Genuss des Beat'em'Ups gekommen sind, ist heute, am 14. Januar 2018, für alle Spieler die Open Beta von Dragon Ball FighterZ gestartet. Die Testphase für PS4 und Xbox One läuft für die nächsten 48 Stunden.

Uns erwarten sieben Stages und elf spielbare Charaktere. Mit dabei sind natürlich Kultfiguren wie Son Goku und Vegeta, wir können beispielsweise aber auch als Bösewicht Frieza oder Cell spielen. Hier findet ihr eine Auflistung von allen 11 spielbaren Kämpfern in der Open Beta.

Wann endet die Open Beta von Dragon Ball FighterZ?

Die offene Beta läuft seit Sonntagmorgen und wird am Dienstag, 16. Januar, um 9 Uhr morgens wieder ihre Pforten schließen. Uns bleiben also zwei Tage, um unseren Gegnern in der Probephase ordentlich auf die Nuss zu geben.

Dragon Ball FighterZ feiert sein Release kurze Zeit nach Ende der Open Beta. Am 26. Januar erscheint das Beat'em'Up für PS4 und Xbox One.