Dragon Ball FighterZ - Zweite Open Beta für PS4 & Xbox One startet am Donnerstag

Gute Nachrichten für alle, die die erste Open Beta von Dragon Ball FighterZ verpasst haben, sich wegen der anfänglichen Serverausfälle nicht einloggen konnten oder einfach nicht genug vom Beat 'em up bekommen können: Bandai Namco veranstaltet am Donnerstag, 18. Januar 2018, ab 6 Uhr morgens eine zweite Open Beta für PS4 und Xbox One.

Das verkündet das Unternehmen auf Twitter und schreibt:

FighterZ, der zweite Slot für die #DragonBallFighterZ Open Beta beginnt am 18. Januar um 6 Uhr - für PS4 und X1.

Zweck dieser Beta ist es, Online Matches, die Leistung des Matchmaking Systems und die Server Kapazitäten auszutesten.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! pic.twitter.com/FEvZWTTzHb — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) January 17, 2018

Die zweite Open Beta läuft nur für 24 Sunden und endet offiziell am Freitag, 19. Januar, um 6 Uhr morgens. Mit dem zweiten Feldversuch testet Bandai die technischen Bedingungen zum Matchmaking System, Online Matches und die Server-Kapazitäten.

Mehr: Dragon Ball FighterZ - Stimmen von Son Goku & Vegeta veranstalten "Super Sayajin-Showdown"

Seinen offiziellen Release feiert das actiongeladene Dragon Ball FighterZ bereits eine Woche nach Ende der Open Beta. Ab dem 26. Januar 2018 können wir uns auf PS4 und Xbox One mit Son Goku, Vegeta, Cell und Co. in den Kampf stürzen.