Dragon Ball FighterZ - Open Beta startet Mitte Januar auf PS4 & Xbox One

Spieler, die die Teilnahme an der Closed Beta von Dragon Ball FighterZ im Herbst versäumt haben, erhalten in wenigen Wochen eine weitere Gelegenheit, dem neuen Beat 'em Up auf den Zahn zu fühlen. Kurz vor dem offiziellen Release startet Bandai Namco am 13. Januar 2018 die Open Beta zu Dragon Ball FighterZ auf PS4 und Xbox One. (via IGN)

Dragon Ball FighterZ - Wann startet die Open Beta?

Vorbesteller von Dragon Ball FighterZ erhalten vor allen anderen Zugriff auf die Beta. Sie können am 13. Januar 2018 ab 9 Uhr morgens loslegen.

Alle anderen Spieler haben ab dem 14. Januar, 9 Uhr morgens, Zugang zum neuen Prügel-Spiel.

Die Open Beta endet voraussichtlich am 15. Januar um 9 Uhr morgens.

Es ist noch nicht bekannt, ob jeder PS4- und Xbox-Spieler an der offenen Testphase teilnehmen kann oder wir dazu ein Abo bei PS Plus beziehungsweise Xbox Live Gold haben müssen. Außerdem steht noch offen, welche Charaktere wir in der Open Beta testen dürfen.

Wenige Tage nach der Open Beta feiert Dragon Ball FighterZ bereits seine offizielle Veröffentlichung. Der Release für PS4 und Xbox One ist für den 26. Januar 2018 angesetzt.