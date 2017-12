Dragon Ball - Neuer Kinofilm soll Ursprünge & Geheimnisse der Saiyajin verraten

Die Dragon Ball-Macher haben auf der Jump Festa-Messe in Japan angekündigt, dass 2018 ein neuer Film in die Kinos kommen soll. Der widmet sich demzufolge in erster Linie den Saiyajins beziehungsweise der Herkunft der stärksten Kämpfer des Universums. Zumindest geht das aus einer Fan-Übersetzung des Dragon Ball-Streams hervor: Der Film soll zeigen, woher die Kraft Son Gokus und die der anderen Saiyajins stammt.

The theme of the work is supposed to be about

'The strongest combat race in the universe: Saiyans'



The movie will depict the origin of Goku and co.'s strength. — YonkouProductions (@YonkouProd) December 16, 2017

Dabei bleibt vorerst noch unklar, ob es sich um einen Dragon Ball Super-Film handelt, oder ob der Streifen einfach nur zum übergeordneten Franchise gehört. Manche Fans hoffen nach der Enthüllung bereits darauf, endlich mehr über die Vergangenheit von Yamoshi zu erfahren.

Mehr: Dragon Ball Z - Das Geheimnis der Super-Saiyajin wurde gelüftet

The story will revolve around the origin of the Saiyans, and feature a lot of Saiyan characters. Even more than usual, anyway. — Todd Blankenship (@Herms98) December 16, 2017

Akira Toriyama hat vor gar nicht allzu langer Zeit erst bestätigt, dass es sich bei Yamoshi nicht nur um den ursprünglichen Super-Saiyajin-Gott handelt, sondern es auch genau dieser Kämpfer war, von dem Beerus (der Gott der Zerstörung) geträumt hat. Ihr versteht nur Bahnhof? Dann solltet ihr euch vielleicht den Dragon Ball Z-Film "Kampf der Götter" anschauen.

Was wünscht ihr euch vom kommenden Dragon Ball-Film?

Dragon Ball FighterZ - Screenshots ansehen