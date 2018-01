Dragon Ball Super - Anime-Serie endet offenbar im März

Die Anime-TV-Serie Dragon Ball Super läuft ab März 2018 nicht mehr im Fernsehen. Mehrere japanische Medien berichten, dass es im Fernsehprogramm des Senders keinen Slot mehr für die Serie gibt.

Auch der Animation Supervisor Tsutomu Ono bestätigt das Ende von Dragon Ball Super. Dass sich der aktuelle Universal Survival-Story-Arc dem Ende nähert, wurde bereits mehrfach angedeutet und erscheint nur logisch. Fraglich bleibt allerdings, wie es mit dem gesamten Anime-Franchise weitergehen soll.

