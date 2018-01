Im März 2018 flimmert die letzte Folge von Dragon Ball Super über die Bildschirme. Endgültig Schluss mit der Dragon Ball-Reihe ist nach dem Ende des Anime aber nicht. Das versicherten uns die Macher in einem Statement vor einigen Tagen.

Obwohl bisher noch nicht entschieden ist, inwieweit die Dragon Ball-Reihe fortgeführt werden soll, zerbrechen sich Fans von Son-Goku, Piccolo und Co. bereits den Kopf über eine mögliche neue Serie aus dem Universum. In einem Reddit-Post stellt sich User alpha_beta3 die Frage, wann wir nach dem Ende von Dragon Ball Super überhaupt mit dem Start einer neuen Dragon Ball-Serie rechnen können. Und seine Antwort darauf ist für viele ernüchternd (via Comicbook).

Start der neuen Dragon Ball-Serie erst in 3 Jahren?

Nach Ausstrahlung der 131. Folge von Dragon Ball Super wird ein anderer Anime, GeGeGe no Kitarou, den Timeslot der Serie auf dem Sender Fuji TV ausfüllen. Ab dem 1. April soll der neue Anime dort immer Sonntags laufen.

Laut des besagten Reddit-Users umfassen die letzten drei großen Iterationen von Kitarou allerdings über 100 Episoden, die in der Vergangenheit durchgängig auf dem Sonntags-Timeslot auf Fuji-TV ausgestrahlt wurden. Und ist GeGeGe no Kitaro genauso lang wie frühere Iterationen, könnte die Serie den Sendeplatz für die nächsten zwei bis drei Jahre einnehmen.

Sollten die Macher die Dragon Ball-Reihe auf dem gleichen Sendeplatz zurückbringen, dann könnte der Start der neuen Serie erst 2020 oder 2021 erfolgen. Zwar könnte Dragon Ball auch zu einer anderen Zeit laufen, allerdings scheint der Sonntags-Timeslot für den Sender Fuji-TV eine große Bedeutung zu haben. Nicht nur Dragon Ball Super, sondern auch Dragon Ball Z Kai werden/wurden hier ausgestrahlt.

Bei alldem handelt es sich allerdings lediglich um Spekulationen. Für handfeste und offizielle Infos zur Zukunft von Dragon Ball müssen wir warten, bis Toei seine Pläne offen legt.

Mit Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 ein neues Spiel aus dem Dragon Ball-Universum, das sich in unserem Test als hervorragender Prügler erwiesen hat. Kollege Hannes ist ebenfalls begeistert. Für ihn ist Dragon Ball FighterZ das perfekte Spiel für alle DBZ-Fans der Neunziger.