Dragon Ball Super neigt sich dem Ende zu. Vor der letzten Folge des Animes steht uns allerdings noch ein Großereignis bevor: Son Goku erreicht eine neue Transformationsstufe und kann noch größere Kräfte entfesseln. Aber was wir bisher sehen konnten, war wohl nur ein Vorgeschmack. Jetzt gibt es nämlich die ersten Bilder, die Son Goku in seiner neuen, "perfektionierten" Ultra Instinkt-Form zeigen. Der bisherhige Ultra Instinkt-Look ändert sich noch einmal vor dem großen Finale. Zusätzlich soll die Transformationsstufe auch in Dragon Ball: Xenoverse 2 spielbar werden.

Dragon Ball FighterZ im Test:

Klopperei der Extragüte

So sieht Son Gokus perfekte Ultra Instinkt-Form aus:

Son Goku meistert seine mächtigste Verwandlungsstufe und holt das absolute Maximum heraus. Das spiegelt sich visuell darin wieder, dass die Haare Son Gokus ihre Farbe ändern. Sie erstrahlen in einem silbrigen Weiß, sonst ändert sich an Son Gokus Aura oder seinen Augen offenbar nicht viel. Allerdings bekommen wir wohl eine T-Shirt-lose, muskulöse Variante des Kämpfers zu Gesicht, wie die ersten Bilder verraten. Wann es soweit ist und die Folge mit der perfektionierten Ultra Instinkt-Form ausgestrahlt wird, wurde allerdings noch nicht verraten.

And here we are. The skinny one on top is by Toriyama. The muscular one below that is the anime design image, and is NOT by Toriyama (I'd assume Yamamuro?) pic.twitter.com/5uGj9E0g6V — Todd Blankenship (@Herms98) February 17, 2018

Mastered Ultra Instinct looks pretty interesting based on the teaser. The black ki is fascinating. No episode next week though. pic.twitter.com/zcvX3y2wwO — YonkouProductions (@YonkouProd) February 18, 2018

Perfekter Ultra Instinkt-Son Goku auch in Dragon Ball Xenoverse 2

Offenbar beschränkt sich Son Gokus bisher mächtigste Form nicht nur auf den Anime Dragon Ball Super, sondern beehrt auch die Videospielwelt. Laut der neuesten Ausgabe des V-Jump-Magazins soll die perfekte Ultra Instinkt-Form auch in Dragon Ball: Xenoverse 2 auftauchen, und zwar als spielbarer Charakter. Der kommt mit einer speziellen Ki-Aufladetechnik daher und kann sogar schnell erneut attackieren, wenn ein Angriff misslingt.

The Xenoverse 2 version. Has a ki-charging technique called "Accelerating Battle Aura", and even if his rush attack misses, he can spend some energy to quickly perform another attack. pic.twitter.com/D5JKAu2aUI — Todd Blankenship (@Herms98) February 17, 2018

Neue Form auch in Dragon Ball FighterZ spielbar?

Wenn die neue, mächtigste Ultra-Instinkt-Form in Xenoverse 2 eingebaut wird, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch Fans des gelungenen Prügelspiels Dragon Ball FighterZ in den Genuss von Son Gokus Transformationsstufe kommen. Vor Kurzem wurden erst Broly und Bardock als Zusatz-Charaktere angekündigt.

Wie gefällt euch die neue Transformationsstufe von Son Goku?